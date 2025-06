Thuram Inter la clausola da 85 milioni non preoccupa | Il club dovrebbe scongiurare questo rischio visto che…

Il futuro di Marcus Thuram all’Inter sembra meno preoccupante di quanto si possa pensare, nonostante la clausola da 85 milioni. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club ha le strategie per scongiurare questo rischio e rafforzare ulteriormente la propria rosa. L’attaccante francese, intanto, mira a tornare in campo al più presto, sperando di contribuire alla squadra nella prossima sfida internazionale. La sua determinazione potrebbe fare la differenza nel mercato estivo e oltre.

Thuram Inter, la clausola da 85 milioni non preoccupa: «Il club dovrebbe scongiurare questo rischio visto che.». La posizione del francese. La Gazzetta dello Sport si sofferma su Marcus Thuram e il suo possibile futuro in chiave mercato Inter. L’attaccante francese, intanto, spera di tornare a tornare a disposizione di Cristian Chivu per la prossima sfida del Mondiale per Club contro il River Plate dopo aver saltato lo scorso match con gli Urawa Red Diamonds per infortunio. Nel suo contratto con i nerazzurri è prevista una clausola rescissoria da 85 milioni di euro, ma la situazione non sembra preoccupare il club di Viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram Inter, la clausola da 85 milioni non preoccupa: «Il club dovrebbe scongiurare questo rischio visto che…»

In questa notizia si parla di: inter - thuram - clausola - milioni

Inter, doppio regalo a Chivu: i ‘sosia’ di Lautaro e Thuram per 65 milioni - L’Inter si prepara a sorprendere con un doppio regalo per Chivu, puntando a rafforzare l’attacco con due sosia di Lautaro e Thuram, per un investimento di 65 milioni.

Gazzetta – Inter, Thuram e la clausola da 85 milioni: la volontà di Marcus è chiara Vai su X

L'agente di Roberto De Zerbi avvistato pochi minuti fa in un bar vicino alla sede dell'Inter. L'allenatore ha una clausola di 6 milioni da pagare al Marsiglia. Vai su Facebook

Gazzetta – Inter, Thuram e la clausola da 85 milioni: la volontà di Marcus è chiara; Quanto costa Thuram? 85 milioni. Ma l'Inter ha un piano per rinnovare dribblando la clausola; L’Inter vuole blindare Thuram: la strategia per eliminare la clausola rescissoria.

Thuram, addio Inter: già pronti 85 milioni per strapparlo ai nerazzurri - Thuram, due club su di lui: che plusvalenza per l’Inter Thuram ha una clausola rescissoria con l’Inter da 85 milioni di euro. rompipallone.it scrive

Inter, clausola e nuovo accordo: oltre 45 milioni per Thuram | CM.IT - Gol preziosissimo per l’Inter e che insieme alla zampata di capitan Lautaro Martinez permette ai campioni d’Italia di prenotare il biglietto per i quarti ... Lo riporta calciomercato.it