Thuram giganteggia in mediana Tuttosport | Combina con Yildiz e alza la diga qualcuno lo fermi La pagella del francese

Thuram giganteggia in mediana, Tuttosport: «Combina con Yildiz e alza la diga, qualcuno lo fermi». La pagella del centrocampista dopo Juve Wydad. La Juventus ha battuto 4-1 il Wydad Casablanca nella seconda partita del suo Mondiale per Club conquistando così l’accesso agli ottavi di finale. Tra i protagonisti c’è anche Khephren Thuram: la pagella di Tuttosport. THURAM 7 – Splendida la combinazione con Yildiz che porta al gol del vantaggio. In mezzo una fiera di chiusure, anticipi e il solito giganteggiamento in mediana. Quando si accende è l’unico ad avvicinarsi all’estro di Yildiz. Qualcuno lo fermi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com