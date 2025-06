Thuram e Frattesi segnali incoraggianti per l’Inter | recupero vicino anche per loro – Sky

Buone notizie dall'infermeria nerazzurra: Thuram e Frattesi, chiave per il successo dell’Inter, si avvicinano al rientro. Con il Mondiale per Club alle porte, il loro recupero potrebbe rappresentare un’arma in più per la squadra di Chivu. La fase decisiva si avvicina, e l’Inter si prepara a fare affidamento su questi fondamentali rinforzi, dimostrando che ogni dettaglio conta nel cammino verso il trionfo.

Arrivano aggiornamenti incoraggianti dall’infermeria nerazzurra: Davide Frattesi e Marcus Thuram sono entrambi sulla via del recupero e potrebbero tornare a disposizione di Cristian Chivu in tempo per l’inizio della fase a eliminazione diretta del Mondiale per Club. RECUPERI IMPORTANTI – Marcus Thuram e Davide Frattesi, fermi per problemi muscolari, hanno ripreso a correre con maggiore intensità sul campo del Virginia Mason Athletic Center, quartier generale dei Seattle Seahawks, e il loro rientro in gruppo è previsto nei prossimi giorni. Per Thuram, costretto ai box da un affaticamento ai flessori che gli ha impedito di prendere parte alle sfide con Monterrey e Urawa Red Diamonds, si tratta di un recupero fondamentale: il francese è stato uno dei punti di riferimento offensivi dell’Inter per tutta la stagione e la sua presenza può aumentare il peso e la pericolosità dell’attacco nerazzurro nelle sfide a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Thuram e Frattesi, segnali incoraggianti per l’Inter: recupero vicino anche per loro – Sky

