Thunder-Pacers le pagelle delle Finals | Shai 9 sontuoso Turner 4 molle e impaurito

Le Finals sono state un vero spettacolo di talento e intensità: Shai Gilgeous-Alexander ha brillato con un 9, trascinando gli Oklahoma City Thunder, mentre Turner si è mostrato troppo fragile. Indiana ha trovato forza in McConnell e Siakam, pilastri fondamentali. La partita ha acceso il cuore degli appassionati, e ora ci aspettiamo ancora più emozioni nelle prossime sfide. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa battaglia epica.

Gilgeous-Alexander è stato il trascinatore di Oklahoma City, che ha avuto moltissimo anche da Jalen Williams. Indiana con super McConnell, Siakam solido riferimento in attacco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Thunder-Pacers, le pagelle delle Finals: Shai 9, sontuoso. Turner 4, molle e impaurito

In questa notizia si parla di: thunder - pacers - pagelle - finals

NBA Finals 2024/2025: Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers in diretta su Sky e NOW - Le NBA Finals 2024-2025 stanno per prendere il via, e l’attesa è alle stelle! Dopo un lungo percorso di oltre 1.

NBA Finals, le pagelle di gara-6: McConnell e Toppin decisivi dalla panchina, SGA stecca #SkyNBA #NBA #NBAFinals #Siakam #Pacers #Thunder Vai su X

Con una vittoria questa notte, gli Oklahoma City Thunder tornerebbero alle Finals per la prima volta dal 2012. Con una vittoria domani notte, gli Indiana Pacers arriverebbero alle Finals per la prima volta dal 2000. Nessuna delle due ha mai vinto un titolo NBA Vai su Facebook

Thunder-Pacers, le pagelle delle Finals: Shai 9, sontuoso. Turner 4, molle e impaurito; NBA Finals, le pagelle di gara-7: Williams e Holmgren non falliscono, McConnell eroico; OKC Thunder campioni NBA con SGA MVP! Pacers e Haliburton ko in gara 7.

NBA Finals, le pagelle di gara-7: Williams e Holmgren non falliscono, McConnell eroico - 7 delle Finals è inevitabilmente segnata dall’ infortunio che toglie dalla partita Tyrese Haliburton dopo 7 minuti di gioco, lasciando ai panchinari T. Riporta sport.sky.it

NBA Finals, le pagelle di gara-6: McConnell e Toppin decisivi dalla panchina, SGA stecca - 6 è senza dubbio la miglior partita dei Pacers in queste Finals, forse, considerata la posta in palio, la migliore dei loro incredibili playoff. Secondo sport.sky.it