Thunder campioni Nba Pacers battuti in gara-7 103-91

In un'emozionante finalissima al Paycom Center, i Thunder conquistano il titolo NBA per la prima volta da Oklahoma City, battendo i Pacers in gara 7 con un punteggio di 103-91. Gilgeous-Alexander si aggiudica l'MVP delle Finals, mentre Halliburton deve affrontare un infortunio che aggiunge tensione alla vittoria. Questa impresa segna un capitolo storico per la squadra, che ora si prepara a celebrare il suo trionfo e a scrivere nuove pagine di leggenda.

Gilgeous-Alexander eletto Mvp delle Finals, Haliburton infortunato OKLAHOMA CITY (STATI UNITI) - I Thunder sono campioni Nba per la prima volta dal trasferimento da Seattle a Oklahoma City. La serie contro gli Indiana Pacers si chiude al Paycom Center con una gara-7 terminata sul 103-91 e condiziona.

Nba, Oklahoma City Thunder campioni! Shai Mvp, Indiana perde Haliburton e crolla in gara-7 - L’emozionante sfida tra Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers si conclude con il trionfo degli Thunder, guidati dall’eccezionale Shai Gilgeous-Alexander, eletto MVP della serie.

