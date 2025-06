Thomas Mann i sassi alle finestre di Hitler e contro i tedeschi

Nel cuore della tumultuosa seconda guerra mondiale, Thomas Mann emerge come voce coraggiosa di resistenza e speranza. Esule negli Stati Uniti, nonostante la distanza geografica, il celebre scrittore tedesco si fa portavoce di valori contro l'oscurità del regime hitleriano, usando le onde radio per diffondere messaggi di libertà e resistenza. Attraverso i suoi discorsi, Mann ci ricorda il potere della parola contro l'oppressione, come una luce che illumina le tenebre.

Nel mese di ottobre del 1940, ormai esule negli Stati Uniti dal 1933, Thomas Mann (1875-1955), incaricato dall'Università di Princeton come Lecturer in the Humanities, comincia a scrivere il primo dei cinquantanove messaggi radiofonici trasmessi dalla Bbc di Londra dal 1940 al 1945 contro la dittatura hitleriana. La Germania, obnubilata dai deliri sanguinari del Führer, ha già occupato Polonia, Norvegia, Danimarca, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Francia, le isole britanniche del canale della Manica Guernsey e Jersey. La Germania domina tutta l'Europa, da Capo Nord ai Pirenei, a eccezione della Svizzera.

