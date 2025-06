Theo Hernandez strizza l’occhio all’ Al Hilal Zinchenko il suo erede?

Sono ore decisive queste per il futuro di Theo Hernandez, che potrebbe lasciare il Milan e approdare in Arabia Saudita all’Al Hilal. La sua volontà di trasferirsi si unisce alle voci di una possibile cessione, aprendo la strada a un'ipotetica sorpresa: il club rossonero potrebbe puntare su Zinchenko come suo sostituto. La finestra di mercato si infiamma, e le prossime ore potrebbero svelare sviluppi sorprendenti.

Potrebbe sbloccarsi presto la cessione del terzino francese che non rientra più nei piani dei rossoneri. Theo Hernandez, dopo il passaggio sfumato all’Atletico Madrid, ora strizza l’occhio all’Al Hilal dimostrandosi favorevole a trasferirsi in Arabia Saudita. In tal caso, il Milan andrebbe sul esterno ucraino dell’Arsenal, Olexsandr Zinchenko, classe 1996. THEO HERNANDEZ STRIZZA L’OCCHIO ALL’AL HILAL: LA SITUAZIONE Sono ore decisive queste per il futuro del terzino francese visto che l’accordo tra i due club esiste già da tempo. L’Al Hilal è i fatti già da tempo sul giocatore e l’avvento di Simone Inzaghi in panchina, ha impresso l’acceleratore definitiva. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Theo Hernandez strizza l’occhio all’ Al Hilal, Zinchenko il suo erede?

In questa notizia si parla di: theo - hernandez - strizza - occhio

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

THEO VERSO L'ARABIA: MANCA SOLO IL SUO OK DEFINITIVO Il Milan e l'Al-Hilan hanno trovato un accordo per Theo Hernandez: 30 milioni di euro più 5 di bonus. Si attende ora solo il sì definitivo del francese per chiudere l'operazione. Vai su Facebook

Bologna, Castro strizza l'occhio all'Inter: Lautaro è incredibile; Il mercato dei fratelli Thuram: Marcus strizza l’occhio all’Inter, su Khéphren si muove la Premier; Il papà di Oristanio strizza l'occhio al Napoli: Se Conte chiamasse....

Milan, Theo Hernandez resta un enigma e Moncada osserva De Cuyper - In attesa di capire e definire il futuro di Theo Hernandez, ecco che il Milan strizza l’occhio a Maxim De Cuyper, osservato dal vivo giovedì a Roma, come riporta anche Tuttosport e confermato ... Da msn.com

Theo alla porta, il Milan punta forte sul sostituto: spunta un “fratello d’arte” - Atletico Madrid non cambia il destino del francese, che rimane ai margini del progetto. Scrive spaziomilan.it