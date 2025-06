Theo Hernandez Juve | definito il futuro del terzino del Milan Pronta l’offerta per il trasferimento in quella squadra ultimissimi sviluppi sull’affare

Il futuro di Theo Hernandez, il talento francese del Milan, sta per essere scritto in modo rivoluzionario. La Juventus si prepara a fare un'offerta shock per riportarlo in Italia, ma le ultime indiscrezioni rivelano un colpo di scena che lo potrebbe portare in Arabia Saudita. Con Al Hilal che sembra aver già ottenuto il suo sì, il mercato si infiamma: cosa riserverà il destino a questo terzino di grande talento? Rimani con noi per scoprire gli ultimi sviluppi.

Theo Hernandez Juve: sarĂ questo il futuro del terzino del Milan. In programma l’offerta per il trasferimento in quella squadra, ultimissimi sviluppi. Con un colpo di scena che ribalta completamente gli scenari di mercato, il futuro di Theo Hernandez sembra ora diretto verso l’Arabia Saudita. Secondo quanto annunciato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Al Hilal è convinto di aver ottenuto il “sì” del giocatore dopo un’offensiva decisiva nelle ultime 24 ore. Una svolta tanto rapida quanto inaspettata, che avvicina uno dei terzini piĂą forti del mondo alla Saudi Pro League. La svolta nelle ultime 24 ore: decisivo il colloquio con Bin Nafel. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Theo Hernandez Juve: definito il futuro del terzino del Milan. Pronta l’offerta per il trasferimento in quella squadra, ultimissimi sviluppi sull’affare

Theo Hernandez Juve (TeleLombardia): interesse dei bianconeri per il terzino del Milan. Lui ha già dato una risposta ma arriva solo se… L’indiscrezione a sorpresa - Clamorosa indiscrezione di mercato: la Juventus sarebbe interessata a Theo Hernandez del Milan. Secondo TeleLombardia, il terzino francese potrebbe approdare bianconero solo in determinate condizioni, dopo una risposta già data.

