Theo Hernandez ha detto addio il Milan prende subito il sostituto

Theo Hernandez dice addio al Milan: l’attesa è finita, e il club rossonero accelera sul mercato per trovare il suo degno sostituto. Con il trasferimento imminente in Arabia Saudita e un’ingente plusvalenza, il Milan si prepara a rinforzare la fascia sinistra con un nuovo talento. La sfida ora è individuare il profilo giusto per continuare a garantire solidità e spinta sulla corsia mancina. Restate sintonizzati, perché le novità stanno per arrivare.

Le ultime sul futuro del terzino sinistro che dovrà prendere il posto del giocatore francese, destinato a trasferirsi in Arabia Saudita Theo Hernandez si appresta a lasciare il Milan. Il francese ha detto sì all’Al Hilal, a venti milioni di euro netti a stagione, e permetterà al club rossonero di guadagnare una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Soldi questi che chiaramente verranno investiti sul mercato per l’acquisto di un nuovo terzino sinistro. (LaPresse) – Calciomercato.it Non è un segreto che il nome in cima alla lista è quello di Oleksandr Zinchenko. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Theo Hernandez ha detto addio, il Milan prende subito il sostituto

