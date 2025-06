Theo Hernandez dice sì all’Al-Hilal | accordo vicino! Inzaghi lo aspetta – Sky

Theo Hernandez si prepara a lasciare il Milan e la Serie A, con un accordo ormai prossimo con l’Al-Hilal. Dopo un periodo di riflessione, il francese ha dato il via libera definitivo al trasferimento, favorito dall’intervento del presidente saudita Fahad bin Saad bin Nafel. La trattativa accelera e l’azzurro potrebbe presto diventare un nuovo protagonista nel calcio asiatico, con Inzaghi che aspetta con fiducia l’esito di questa importante operazione.

Theo Hernandez è pronto a dire addio al Milan e alla Serie A. Il terzino francese, dopo una prima fase di riflessione, ha dato il suo ok definitivo al trasferimento all’Al-Hilal, club saudita recentemente affidato a Simone Inzaghi. TRASFERIMENTO VICINO – Un’accelerazione decisiva è arrivata nelle ultime ore grazie all’intervento diretto del presidente dell’ Al-Hilal, Fahad bin Saad bin Nafel, che ha convinto il giocatore con un progetto tecnico ambizioso e un’offerta economica irrinunciabile. Il Milan, dal canto suo, è ora in trattativa con il club saudita per definire l’accordo economico. La valutazione del cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra che i rossoneri sarebbero disposti ad accettare per liberare Theo Hernandez. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Theo Hernandez dice sì all’Al-Hilal: accordo vicino! Inzaghi lo aspetta – Sky

