Theo Hernandez all’Al Hilal Angelino resta | il punto su Wesley e De Cuyper

Theo Hernandez vola all’Al Hilal, mentre Angelino resta a Roma: nel frattempo, il punto su Wesley e De Cuyper è ancora incerto. Forse Svilar è stato il solo a rendere meglio di Angelino questa stagione: un esterno che, dopo tante tappe in Europa, ha trovato nella capitale il suo habitat ideale, offrendo prestazioni di altissimo livello. Un vero peccato privarsene, ma le strategie di mercato spesso scrivono scenari sorprendenti...

Forse il solo Svilar ha avuto un rendimento più alto di Angelino in questa stagione, un terzino che, dopo tanto girovagare per l’Europa, ha trovato nella capitale il luogo adatto per sbocciare, e quest’annata ha messo in mostra uno degli esterni migliori in circolazione. Un peccato privarsene, ma sembrava dovesse essere lui il sacrificio d’eccellenza designato per far quadrare i conti della UEFA, anche di fronte ad un’offerta dell’ Al Hilal oggettivamente difficile da rifiutare, vista la conseguente plusvalenza. Eppure le carte in tavola sono cambiate. Il trasferimento non si è concretizzato prima del Mondiale per Club e ora il club arabo è tornato alla carica per Theo Hernandez, suo primo obiettivo ora vicinissimo: rispetto alle prime battute il francese ha detto sì all’Al Hilal, che ha subito riallacciato i rapporti col Milan trovando un’intesa a circa 25 milioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it