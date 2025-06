Theo Hernandez Al Hilal è sempre più vicino al passaggio! Sfuma definitivamente l’idea Juve | tutti i dettagli dell’accordo con il Milan

Theo Hernandez al Hilal, il trasferimento si avvicina sempre di più: l’operazione sembra ormai ai titoli di coda, mentre la Juventus vede sfumare definitivamente l’idea di portarlo in bianconero. Con dettagli esclusivi e aggiornamenti provenienti da Fabrizio Romano, il futuro del terzino francese si scrive ora in Arabia. Un affare che potrebbe rivoluzionare il panorama calcistico internazionale, lasciando il Milan e i tifosi italiani a guardare con rammarico.

Theo Hernandez Al Hilal, è sempre più vicino al passaggio in Arabia: tutti gli aggiornamenti sul futuro del terzino. Il terzino del Milan Theo Hernandez è sempre più vicino al passaggio all'Al Hilal. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il terzino, accostato anche al mercato Juve, è vicinissimo al club arabo. PAROLE – «Al Hilal e il Milan sono in procinto di concludere l'affare Theo Hernández. Gli ultimi passi del passaggio da un club all'altro seguono il via libera del giocatore, rivelato oggi. Here we Go, soon».