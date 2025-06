The White Lotus Walton Goggins sulla percezione del pubblico | Ma chi se ne frega

Walton Goggins, celebre per le sue interpretazioni in Justified, Fallout e The Hateful Eight, ha condiviso il suo pensiero sulla percezione dei fan verso le interpretazioni degli attori. Partecipando alla Drama Actor Roundtable di The Hollywood Reporter, ha spiegato come, a volte, l’opinione pubblica possa essere distante dalla realtà artistica. Ma chi se ne frega? Perché, alla fine, si tratta di vivere e amare la propria arte senza condizionamenti.

La star di Justified, Fallout e The Hateful Eight ha spiegato il suo punto di vista sul rapporto dei fan con le interpretazioni. Walton Goggins ha partecipato alla Drama Actor Roundtable organizzata da The Hollywood Reporter al fianco di colleghi come Eddie Redmayne, Jeffrey Wright e Adam Scott. L'attore di The White Lotus ha condiviso la sua esperienza personale sulla percezione pubblica, spiegando di aver dovuto tenere sotto controllo il proprio ego. Walton Goggins sulla percezione pubblica del lavoro dell'attore "Chi se ne frega di quello che pensano gli altri? Alla fine della giornata, vai a lavorare" ha attaccato Goggins, che ha spiegato come gli attori, secondo lui, non dovrebbero gestire nĂ© provare a controllare la loro esperienza nel mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The White Lotus, Walton Goggins sulla percezione del pubblico: "Ma chi se ne frega"

