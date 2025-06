The Walking Dead | Daryl Dixon – The Book of Carol Norman Reedus | Spero in un lieto fine

Daryl Dixon e Carol sono pronti a conquistare il cuore dei fan ancora una volta, esplorando le loro ferite e speranze dopo 15 anni di avventure e sfide. Norman Reedus e Melissa McBride svelano il loro desiderio di un finale che sia all’altezza di questi personaggi iconici, mentre la seconda stagione di "The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol" si prepara a emozionare su Sky e NOW. Riusciranno i protagonisti a trovare la pace tanto desiderata?

L'attore e Melissa McBride ci parlano del finale che vorrebbero per i personaggi di Dery e Carol e delle ferite che si portano dietro dopo 15 anni. La seconda stagione è su Sky e NOW. Dopo l'esordio della prima stagione su Sky e NOW del 2 giugno, ecco anche The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol, secondo capitolo dello spin-off dedicato al personaggio di Daryl Dixon interpretato da Norman Reedus. Come suggerisce il titolo, in questi nuovi episodi torna anche un altro personaggio storico di The Walking Dead: la Carol di Melissa McBride. Questa coppia ha sempre avuto un legame speciale: fin dalla serie originale ispirata ai fumetti di Robert Kirkman, iniziata ormai nel 2010, Daryl e Carol hanno trovato un'intesa particolare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol, Norman Reedus: "Spero in un lieto fine"

The Walking Dead: Daryl Dixon in Francia per salvare il giovane Laurent - Dopo gli eventi di "The Walking Dead", Daryl Dixon sbarca in Francia per salvare il giovane Laurent. Questo nuovo spin-off esplora avventure inedite in un'Europa post-apocalittica, affiancando i protagonisti in un viaggio ricco di tensione e scoperte, rimanendo fedele all'atmosfera intensa della celebre serie a fumetti di Robert Kirkman.

