The Walking Dead | Daryl Dixon 3 trailer e data d’uscita – Daryl e Carol arrivano in Spagna

Preparati a rivivere l’adrenalina di The Walking Dead con Daryl Dixon e Carol! AMC ha svelato il primo trailer della terza stagione, in arrivo negli Stati Uniti il 7 settembre 2025, mentre in Italia ancora si attende una conferma ufficiale. Nel teaser, i due protagonisti intraprendono un’epica missione per tornare a casa, ma il viaggio riserva sorprese e pericoli inaspettati. La suspense è alle stelle: non perderti questa avventura mozzafiato!

AMC ha diffuso il primo teaser trailer della terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon, rivelando che i nuovi episodi debutteranno negli Stati Uniti il 7 settembre 2025. In Italia la data di uscita non è ancora stata confermata. Il trailer, andato in onda durante il finale della seconda stagione di Dead City, mostra Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride) impegnati in una nuova missione: tornare finalmente a casa. Ma il viaggio si complica ulteriormente quando i due amici sbarcano in una Spagna devastata dall’apocalisse zombie. “Sembrava che qualcosa si fosse perso”, dice Daryl nel filmato, vestito con un poncho. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - The Walking Dead: Daryl Dixon 3, trailer e data d’uscita – Daryl e Carol arrivano in Spagna

Daryl Dixon stagione 3: anticipazioni e trailer esclusivo di The Walking Dead - Preparati a tornare nel mondo apocalittico di *The Walking Dead*! La stagione 3 di Daryl Dixon promette colpi di scena mozzafiato e una trama avvincente, arricchita da un trailer esclusivo che stuzzica la curiosità.

Nella stagione 3 di #TheWalkingDeadDarylDixon, la sopravvivenza e la ricerca di una vita per casa porterà Daryl e Carol dalla Francia in Spagna.

Nella stagione 3 di #TheWalkingDeadDarylDixon, la sopravvivenza e la ricerca di una vita per casa porterà Daryl e Carol dalla Francia in Spagna. Al link un’anteprima nel teaser trailer: Vai su Facebook

