The Old Guard 2 Uma Thurman ragiona su un possibile terzo film del franchise Netflix

Une Thurman, protagonista indimenticabile di The Old Guard 2, si interroga sul futuro del franchise Netflix: un terzo film potrebbe davvero essere alle porte? La sua risposta aperta e coinvolgente fa sognare i fan, lasciando intendere che una nuova avventura potrebbe essere dietro l’angolo. Restate sintonizzati: l’universo di The Old Guard potrebbe riservare ancora sorprendenti capitoli da vivere insieme.

Anche Uma Thurman è stata coinvolta in The Old Guard 2, ma cosa ne pensa di un ipotetico terzo film? Tornerebbe per una nuova avventura?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - The Old Guard 2, Uma Thurman ragiona su un possibile terzo film del franchise Netflix

In questa notizia si parla di: guard - thurman - terzo - film

Rebel Moon: un terzo film richiederebbe “un po’ di fortuna e un atto di Dio” per essere realizzato - Rebel Moon, l'ambiziosa space opera di Zack Snyder, ha già catturato l'immaginazione con le sue prime due parti.

La star di Kill Bill è tornata a parlare della possibilità di rivedere il suo personaggio in un ipotetico terzo capitolo della saga. Vai su Facebook

The Old Guard 2, Uma Thurman ragiona su un possibile terzo film del franchise Netflix; The Old Guard avrà un secondo sequel? La risposta di Uma Thurman; Uma Thurman svela perché ha detto basta ai film d'azione dopo Kill Bill.

The Old Guard 2, Uma Thurman ragiona su un possibile terzo film del franchise Netflix - Anche Uma Thurman è stata coinvolta in The Old Guard 2, ma cosa ne pensa di un ipotetico terzo film? Riporta comingsoon.it

The Old Guard avrà un secondo sequel? La risposta di Uma Thurman - La star di Kill Bill è tornata a parlare della possibilità di rivedere il suo personaggio in un ipotetico terzo capitolo della saga. Secondo msn.com