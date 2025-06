The Odyssey | il nuovo film di Christopher Nolan potrebbe essere vietato ai minori

Il nuovo film di Christopher Nolan, "The Odyssey", sta già facendo parlare di sé. Rumors affidabili suggeriscono una possibile classificazione R, vietando l’ingresso ai minori non accompagnati. Questo colosso cinematografico promette di portare sul grande schermo un’epica rivisitazione dell’antico poema di Omero, arricchita da elementi narrativi intensi e coinvolgenti che potrebbero ridefinire il modo di vivere le storie epiche. La domanda è: sarà all’altezza delle aspettative?

Secondo un rumor affidabile, il prossimo kolossal di Christopher Nolan ispirato all'Odissea potrebbe ricevere una classificazione R. Nuove indiscrezioni stanno alimentando l'attesa intorno a The Odyssey, il prossimo progetto di Christopher Nolan. Secondo quanto riportato da MTTSH, il film potrebbe ricevere una classificazione R, cioè vietato ai minori non accompagnati. Nonostante il poema epico di Omero contenga numerosi elementi narrativi che giustificherebbero un approccio più adulto - tra violenza, seduzione e temi oscuri - ci si aspettava che la Universal potesse optare per un più "commerciale" PG-13, così da intercettare un pubblico più ampio.

The Odyssey: Christopher Nolan stabilirà un nuovo record con la tecnologia IMAX - La nuova epica di Christopher Nolan, "The Odyssey", promette di ridefinire l'esperienza cinematografica grazie alla tecnologia IMAX.

Prima The Odyssey di Christopher Nolan, poi Euphoria 3 (o forse c'è stato prima Euphoria 3? Le date si sono accavallate a un certo punto). Ora Dune: Messiah di Denis Villeneuve. Mesi pienissimi per Zendaya. Vai su X

Christopher Nolan's THE ODYSSEY Trailer shows oceans, horses and caves, with epic and majestic shots. We hear Jon Bernthal’s character speaking. The visible actors include Matt Damon, John Leguizamo, Anne Hathaway and Tom Holland. The trailer is a Vai su Facebook

