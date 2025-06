The Nun – La vocazione del male | la spiegazione del finale del film

Il finale di The Nun – La vocazione del male lascia gli spettatori senza fiato, svelando un legame inaspettato con il mondo di The Conjuring. Questa conclusione sorprendente arricchisce la trama, rivelando un collegamento oscuro e profondo con i film precedenti e consolidando il ruolo della suora maledetta nel tessuto dell’universo horror. Ma cosa significa davvero questa rivelazione? Scopriamolo insieme.

Il finale di The Nun – La vocazione del male ( qui la recensione ) è uno dei più scioccanti della serie The Conjuring, sorprendendo con una retcon del film originale per rivelare un legame oscuro e di lunga data. È diventata una tradizione per gli spin-off del franchise collegarsi direttamente ai film precedenti della serie: Annabelle ha spostato la bambola nella direzione di Ed e Lorraine Warren ( Patrick Wilson e Vera Farmiga ), mentre il prequel Annabelle: Creation ha portato direttamente alla scena iniziale del primo film. Ma questo film fa di meglio, collegandosi direttamente alla serie principale di The Conjuring e rendendo Valak il vero grande cattivo di essa. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

