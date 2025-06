The Blood of Dawnwalker | Tanti dettalgi con un nuovo Gameplay

Durante il solstizio d’estate, Rebel Wolves e Bandai Namco Entertainment hanno svelato in anteprima un’ampia sessione di gameplay di The Blood of Dawnwalker, il nuovo action RPG dark fantasy. Con protagonista Coen, un guerriero tra umanità e vampirismo, il gioco promette un’esperienza intensa e coinvolgente. La build pre-beta su PC ha rivelato dettagli chiave e meccaniche innovative, offrendo ai fan uno scorcio autentico e promettente di ciò che ci attende. Se sei appassionato di mondi oscuri e avventure epiche, non puoi perderlo!

