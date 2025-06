Test di Medicina addio iscrizioni libere per il primo semestre fino al 25 luglio | poi ci sarà una graduatoria

Buone notizie per gli aspiranti medici: il test di ingresso è stato abolito, e le iscrizioni sono aperte fino al 25 luglio! Questa novità permette a molti di entrare più facilmente nel mondo della medicina, senza lo stress delle prove d’ingresso. Dopo questa finestra, si procederà con una graduatoria, aprendo nuove opportunità per chi sogna di indossare il camice bianco. Non perdere l’occasione di fare il primo passo verso il futuro!

Niente più test di ingresso a Medicina, iscrizioni aperte fino al 25 luglio per il primo semestre "filtro". Poi la graduatoria.

