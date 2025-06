Tesla lancia i suoi robotaxi ad Austin | la scommessa da mille miliardi di Elon Musk

Tesla fa un passo da gigante con il lancio dei suoi robotaxi ad Austin, segnando un capitolo rivoluzionario nel trasporto autonomo. Questa innovazione, definita la scommessa da mille miliardi di Elon Musk, apre nuove frontiere per la mobilità intelligente e sostenibile. Con veicoli completamente autonomi in fase sperimentale, il futuro della mobilità si sta scrivendo ora, e l’orizzonte promette di cambiare per sempre il nostro modo di muoverci.

Tesla ha inaugurato ad Austin, in Texas, la fase sperimentale del suo primo servizio di robotaxi: veicoli completamente autonomi che trasportano passeggeri senza la presenza di un conducente. Un traguardo storico per l’azienda di Elon Musk, che da anni prometteva una rivoluzione nel settore della mobilitĂ . Il servizio, al momento attivo in una zona ristretta del quartiere South Congress, si basa su una piccola flotta di Model Y dotate dell’ultima versione del software Full Self-Driving (FSD). I veicoli operano tra le 6 del mattino e mezzanotte, con corse a tariffa fissa di 4,20 dollari: una cifra simbolica, spesso utilizzata da Musk per i suoi riferimenti provocatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tesla lancia i suoi robotaxi ad Austin: la “scommessa da mille miliardi” di Elon Musk

