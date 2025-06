Tesla avvia l’era dei robotaxi | ad Austin primo test su strada Quali sono vantaggi e limiti

Tesla apre un nuovo capitolo con il lancio del primo robotaxi a Austin, segnando un passo importante verso la mobilità autonoma. Questa innovazione promette di rivoluzionare i trasporti urbani offrendo maggiore sicurezza, efficienza e sostenibilità. Ma quali sono i vantaggi concreti e i limiti attuali di questa tecnologia emergente? Scopriamo insieme le opportunità e le sfide che plasmeranno il futuro delle auto senza conducente.

Roma, 23 giugno 2025 – Taxi robot in grado di portare passeggeri in giro per le città. È la sfida dell’auto firmata Tesla, che a Austin, in Texas, ha ufficialmente lanciato il suo primo servizio di robotaxi. Un percorso ancora agli albori, ma carico di aspettative, verso l’obiettivo di una guida completamente autonoma. Per ora i veicoli circolano solo in un’area limitata della città e con una presenza costante di un supervisore umano sul sedile anteriore. Una precauzione necessaria: i primi passeggeri, tra cui alcuni influencer e investitori invitati, sono stati scelti da Tesla, e l’esperienza si è svolta sotto stretto controllo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net