Terzo trimestre le prospettive occupazionali crescono del 16%

Il terzo trimestre del 2025 si apre con segnali positivi: le prospettive occupazionali crescono del 16%, confermando un moderato ottimismo tra le aziende italiane. Secondo il ManpowerGroup Employment Outlook Survey, le previsioni per luglio-settembre indicano un trend promettente, segnato da nuove assunzioni e opportunità di crescita. In un contesto in continua evoluzione, è fondamentale analizzare dati e scenari per comprendere a fondo le sfide e le possibilità che ci attendono nel mondo del lavoro.

I RIFLETTORI si accendono sul mondo del lavoro. Con dati, numeri e scenari presi in analisi per esaminare le prossime prospettive sul tema. Stando a quanto rilevato dal ’ ManpowerGroup Employment Outlook Survey ’ anche nel terzo trimestre del 2025 sembra rimanere un moderato ottimismo da parte delle aziende italiane riguardo alle nuove assunzioni. Nel dettaglio, la previsione netta di occupazione per il periodo luglio-settembre si attesta al +16%, con un calo di 2 punti percentuali rispetto al secondo trimestre e al periodo luglio-settembre 2024. Ma in questo scenario, quali sono i settori che mostrano la maggiore propensione ad assumere? Stando all’analisi, quelli della finanza e del real estate, dell’ IT e dei trasporti e logistica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Terzo trimestre, le prospettive occupazionali crescono del 16%

