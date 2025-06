Terrorismo | Mattarella Amato eroe di Stato il suo fu vile omicidio

Ricordare Mario Amato significa rivivere il coraggio di un uomo che ha sacrificato la propria vita per la verità e la giustizia. A soli 43 anni, il suo assassinio ha segnato un capitolo oscuro nella lotta contro il terrorismo e l’estrema destra in Italia. La sua dedizione, accompagnata dall’ammirevole eredità di integrità, continua a ispirare chi crede nei valori della legalità e della pace. La memoria di Amato resta viva, affinché il suo sacrificio non sia mai dimenticato.

Roma, 23 giu. (LaPresse) – “Il 23 giugno 1980, il dottor Mario Amato fu assassinato a soli 43 anni con un colpo alla nuca da appartenenti ad un gruppo terroristico eversivo di estrema destra. Sostituto procuratore a Roma, i criminali contavano di bloccare le sue indagini sul terrorismo neofascista, che stava conducendo con tenacia e sobrietà, seguendo le intuizioni di Vittorio Occorsio. Impegnato in una lettura sistematica del terrorismo, Amato si era esposto così al vigliacco agguato dei terroristi. La memoria del vile omicidio di cui fu oggetto ci esorta alla recisa condanna della violenza diretta contro i principi del nostro Stato costituzionale e i suoi servitori, valori della convivenza civile che unisce il nostro popolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terrorismo: Mattarella, Amato eroe di Stato, il suo fu vile omicidio

