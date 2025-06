Terrorismo 17enne arrestato in Francia | Pianificava attacchi per Isis

Un giovane di soli 17 anni ha rischiato di scatenare un'ondata di terrore in Francia, pianificando attacchi contro luoghi simbolo e comunità vulnerabili, sotto l'egida dell'ISIS. La sua cattura rappresenta un importante passo nella lotta contro il terrorismo giovanile, ma mette ancora una volta in discussione le fragilità della sicurezza e i rischi legati all’enorme portata delle minacce radicali. La questione rimane cruciale: come proteggere le nostre società?

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato in Francia nella Sarthe, nella regione della Loira, con l’accusa di aver pianificato “attacchi contro luoghi di culto, sinagoghe, sexy shop ed eventi festivi” per conto dell’Isis. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno, Bruno Retailleau, spiegando che il giovane è stato arrestato dagli investigatori della Direzione Generale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Terrorismo, 17enne arrestato in Francia: “Pianificava attacchi per Isis”

