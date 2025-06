Terranuova Traiana Otto conferme per l' anno prossimo

L'ASD Terranuova Traiana si prepara a vivere un'altra stagione di successi, confermando otto pilastri della propria rosa per il 2025-2026. La squadra di mister Marco Becattini si rafforza, puntando sulla continuità e sull’esperienza di giovani talenti pronti a scrivere nuovi capitoli di grande calcio. Con questa solida base, il club si appresta a conquistare nuovi traguardi e a stupire i suoi tifosi.

Arezzo, 23 giugno 2025 – L'ASD Terranuova Traiana ha comunicato ufficialmente di aver perfezionato gli accordi, per la stagione sportiva 2025-2026, con alcuni calciatori che continueranno a far parte della rosa della prima squadra e che saranno pertanto nuovamente a disposizione di mister Marco Becattini. Si tratta dei difensori: Matteo Castaldo (2006), Tommaso Senzamici (classe 2004); dei centrocampisti: Davide Cardo (2007), Jacopo Cioce (1999), Tommaso Degl'Innocenti (1991), Leonardo Mannella (1999), Leonardo Tassi (2005) e dell'attaccante Alberto Marini (1999).

