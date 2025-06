Terni Michele Bravi in concerto all’Anfiteatro | Festival Tributo d’Autore dedicato ad emozioni sincere ed autentiche

Preparati a vivere un’indimenticabile serata di musica autentica e emozioni profonde: Michele Bravi sarà protagonista dell’Anfiteatro Romano di Terni venerdì 4 luglio alle 21.30, nel contesto del Festival Tributo d’Autore. Un'occasione unica per immergersi in melodie sincere e coinvolgenti, che continuerà con altri imperdibili appuntamenti fino al contest del 6 settembre. Non perdere l’opportunità di essere parte di questa celebrazione musicale!

La sala della Biblioteca comunale ha ospitato la presentazione del concerto di Michele Bravi. L’evento è in programma venerdì 4 luglio – ore 21.30 - all’Anfiteatro Romano e rientra nel Festival Tributo d’Autore. Il primo di tre distinti appuntamenti poiché il 6 settembre è previsto il contest. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, Michele Bravi in concerto all’Anfiteatro: “Festival Tributo d’Autore dedicato ad emozioni sincere ed autentiche”

Spazio ai giovani: Asia Latini e Llanto aprono il concerto di Michele Bravi a Terni - spinta verso i giovani talenti, Asia Latini e Llanto apriranno il concerto di Michele Bravi il 4 luglio all'anfiteatro romano di Terni.

