Terni il quartiere celebra ‘San Giovanni Battista’ | il programma della festa parrocchiale

Il quartiere di Terni si anima con entusiasmo per celebrare San Giovanni Battista, una ricorrenza che unisce comunità e tradizione. Dalla storica inaugurazione della chiesa negli anni ‘60 alle iniziative che si svolgeranno il 24 giugno, il programma della festa parrocchiale promette momenti di fede, convivialità e festa. Preparatevi a vivere un evento coinvolgente che rinnova il legame tra passato e presente, celebrando il patrono del quartiere con gioia e devozione.

Il quartiere di San Giovanni si prepara a festeggiare San Giovanni Battista, in vista della ricorrenza di martedì 24 giugno. La chiesa è stata realizzata negli anni ‘60 quando la zona si è sviluppata con nuove costruzioni, inaugurata il 23 giugno 1967. Inizialmente fungevano da luogo di culto due. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, il quartiere celebra ‘San Giovanni Battista’: il programma della festa parrocchiale

Terni, il quartiere celebra 'San Giovanni Battista': il programma della festa parrocchiale

