Terni fumo denso esce da un’autovettura | intervento provvidenziale dei vigili del fuoco

Un’auto in fiamme a Terni ha destato preoccupazione tra i residenti del quartiere di Cospea, quando un intenso fumo denso si è sprigionato da una Fiat Panda. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco si è rivelato fondamentale per evitare conseguenze più gravi. La sicurezza della comunità è sempre al primo posto: ecco come sono intervenuti per domare l’incendio e garantire la tranquillità dei cittadini.

Un fumo piuttosto denso, visibile in diverse parti del quartiere di Cospea, è fuoriuscito da una Fiat Panda nel corso della mattinata di oggi, lunedì 23 giugno. I vigili del fuoco del comando provinciale di Terni si sono recati in via Alfonsine, in prossimità dell’autolavaggio per spegnere il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, fumo denso esce da un’autovettura: intervento provvidenziale dei vigili del fuoco

