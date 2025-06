Terni auto vandalizzate nella notte | amara sorpresa per i residenti

Un risveglio amaro ha colpito i residenti di via Magenta a Terni, che si sono trovati di fronte a un gesto vandalico senza precedenti. Nella notte tra domenica e lunedì, circa dieci auto sono state danneggiate, lasciando dietro di sé ingenti danni e tanta preoccupazione. Questa triste vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza nel quartiere, spingendo le autorità a intervenire prontamente per ripristinare la tranquillità .

Risveglio amaro nella mattina di lunedì 23 giugno per i residenti di via Magenta a Terni. Infatti, nella notte tra domenica e lunedì sono state vandalizzate una decina di auto lungo la via adiacente ai giardini pubblici, vicina al Pala Di Vittorio. I residenti si sono accorti degli ingenti danni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, auto vandalizzate nella notte: amara sorpresa per i residenti

In questa notizia si parla di: residenti - terni - auto - vandalizzate

Ztl nel centro storico, Napoletano: "I residenti senza posto auto non possono parcheggiare vicino casa" - L'adeguamento degli orari della Zona a Traffico Limitato (ZTL) ha suscitato diverse opinioni.

Terni, auto vandalizzate nella notte: amara sorpresa per i residenti; La notte è un far west per noi; Vetri rotti e almeno 30 auto danneggiate: l’assalto notturno in un quartiere di Terni.

Salerno, al Carmine residenti in rivolta: «Troppe auto vandalizzate e furti» - è un continuo verificarsi di episodi di microcriminalità che non fanno dormire sonni tranquilli ai residenti. Secondo ilmattino.it

Il centro di Terni sotto attacco: furti e auto scassinate - TERNI Centro storico di nuovo sotto attacco: quattro auto depredate tra corso Vecchio e via della Biblioteca la notte tra martedì 10 e mercoledì 11, una quinta in ... Segnala ilmessaggero.it