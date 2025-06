Ternana | Cicerelli è il sogno nel cassetto Torna a Catania ma per lui le sirene della B

Ternana e Cicerelli, un binomio che ha fatto sognare i tifosi rossoverdi, vede ora il ritorno del talento nel cassetto. La partenza di Emmanuele per il Catania segna un punto di svolta, ma le sirene della Serie B continuano a chiamare. Con il calciomercato ancora aperto, l’obiettivo rimane chiaro: rafforzare un attacco già di grande esperienza, pronto a scrivere nuove pagine di successo. Il futuro? È tutto da scoprire.

Un reparto offensivo di grande esperienza, in ogni caso da completare. È quello attualmente in rosa, aspettando la lunga sessione di calciomercato che di certo andrà a determinare qualche novità . Rispetto alla stagione 20242025 c’è per ora soltanto una partenza, pesantissima, quella di Emmanuele Cicerelli che torna al Catania per fine prestito. La trattativa per riportarlo in maglia rossoverde, ammesso che sia in atto, appare molto complicata e non sarà facile trovare sul mercato un pari ruolo che possa replicarne il pazzesco rendimento, vedi 19 gol e una decina di assist. A sfavore della Ternana ci sono le sirene che per il calciatore cantano dalla Serie B. 🔗 Leggi su Lanazione.it