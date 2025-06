Terna lancia Innovation zone Adriatico | nasce nelle Marche il nuovo hub di innovazione

Terna lancia Innovation Zone Adriatico, un entusiasmante polo di innovazione nelle Marche, che mira a trasformare l’area adriatica in un centro di eccellenza tecnologica. Con questa iniziativa, il gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia punta a stimolare la transizione energetica e a valorizzare l’ecosistema imprenditoriale locale. Il nuovo hub rappresenta un passo strategico verso un futuro più sostenibile e innovativo, aprendo nuove opportunità per imprese e comunità.

Terna annuncia oggi il lancio del Terna Innovation Zone Adriatico, il nuovo polo di innovazione che il gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia ha deciso di aprire nelle Marche, con l’obiettivo di contribuire alla trasformazione della Regione e dell’area adriatica in un centro di eccellenza per sviluppare l’innovazione tecnologica a favore della transizione energetica e per valorizzare l’ecosistema imprenditoriale innovativo adriatico. Il nuovo hub di innovazione di Terna, che avrà sede ad Ascoli Piceno, è stato lanciato nel corso di un evento che ha visto la partecipazione di autorità istituzionali e accademiche regionali e del Direttore Strategia, Digitale e Sostenibilità di Terna, Francesco Salerni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it