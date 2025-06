Terna Innovation Zone Adriatico nasce nelle Marche il nuovo polo di innovazione

Terna, leader nel settore energetico, inaugura nelle Marche la Terna Innovation Zone Adriatico, un innovativo polo dedicato allo sviluppo tecnologico e alla sostenibilità. Questa iniziativa strategica mira a trasformare la regione in un hub di eccellenza per l’innovazione, stimolando crescita e progresso nella zona adriatica. Un passo decisivo verso un futuro più intelligente ed efficiente, che apre nuove opportunità per imprese e comunità locali.

(Adnkronos) – T erna annuncia oggi il lancio del Terna Innovation Zone Adriatico, il nuovo polo di innovazione che il gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia ha deciso di aprire nelle Marche, con l'obiettivo di contribuire alla trasformazione della Regione e dell’area adriatica in un centro di eccellenza per sviluppare l’innovazione tecnologica a favore della . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

In questa notizia si parla di: terna - innovation - zone - adriatico

Di Foggia (Terna): "Ottimizzare le connessioni e suddividere la rete in micro zone per centrare l'obiettivo dei 64 GW al 2030" - Giuseppina Di Foggia, Amministratrice Delegata e Direttrice Generale di Terna, ha delineato l'ambizioso obiettivo di raggiungere 64 GW di capacità energetica entro il 2030.

