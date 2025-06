Terminati i lavori di messa in sicurezza di Palazzo del Monte al via i restauri

Terminati con successo i lavori di messa in sicurezza di Palazzo del Monte, un simbolo storico nel cuore di Trento, si apre ora una nuova fase di restauro. Questi interventi hanno svelato dettagli preziosi sull'edificio, tra cui l’aspetto architettonico e le tecniche costruttive dell’epoca. Ora, con queste fondamenta solide, si prepara il futuro della sua rinascita, preservando un patrimonio unico per le generazioni a venire.

Si sono conclusi in questi giorni gli interventi di messa in sicurezza di Palazzo del Monte – l'edificio storico tra via Suffragio e via San Marco del centro storico di Trento – che hanno permesso di reperire alcune informazioni necessarie in vista di un restauro futuro. Tra queste, l'aspetto.

