Tentato omicidio nella notte a Como accoltellato e lasciato in una pozza di sangue | arrestato 19enne

Una notte di pura tensione a Como, dove un tentato omicidio ha sconvolto la tranquillità cittadina. Tra piazza Amendola e via Foscolo, una lite violenta si è trasformata in un’aggressione sanguinosa, lasciando la vittima in una pozza di sangue. Un 19enne è stato arrestato sul posto, ma cosa ha scatenato questa furiosa escalation di violenza? La verità emerging dal caos potrebbe riservare sorprese sorprendenti.

Era notte fonda a Como quando, intorno alle 2.30 tra sabato e domenica, le volanti della polizia di stato sono state chiamate a intervenire per una violenta lite in strada tra piazza Amendola e via Foscolo. Le prime testimonianze raccolte dagli agenti sul posto parlavano di un'aggressione feroce.

Il giovane è accusato di tentato omicidio nei confronti dell’ex amico. La vittima si era presentata all’incontro con il padre, per chiarire. Vai su Facebook

