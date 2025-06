Tentativo di effrazione un’intera famiglia si rinchiude in una stanza | fermato un 40enne

Una scena di pura adrenalina si è svolta ieri a Lecce, dove un tentativo di effrazione ha scatenato momenti di angoscia. L'intera famiglia, terrorizzata, si è rifugiata in una stanza, aspettando l'arrivo delle forze dell'ordine. La situazione si è conclusa con l'arresto di un 40enne, fermato sul posto. Una vicenda che ricorda quanto sia essenziale la sicurezza domestica e la prontezza nelle emergenze.

LECCE – Minuti di tensione e paura, nel primo pomeriggio di ieri, per una famiglia leccese rinchiusa in una stanza all’interno della propria abitazione, in attesa dell’arrivo degli agenti di polizia. Un uomo, infatti, stava forzando la porta d’ingresso dopo essersi introdotto nel giardino. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Tentativo di effrazione, un’intera famiglia si rinchiude in una stanza: fermato un 40enne

In questa notizia si parla di: famiglia - stanza - tentativo - effrazione

Malore improvviso mentre è in vacanza con la famiglia: morto nella sua stanza - Un tragico dramma si è consumato sulle suggestive sponde del Benaco, quando un uomo di 60 anni, in vacanza con la famiglia al camping La Rocca di Manerba del Garda, ha perso improvvisamente la vita a causa di un malore.

Tentativo di effrazione, un’intera famiglia si rinchiude in una stanza: fermato un 40enne; Terrore in casa: un ladro tenta di entrare mentre la famiglia è dentro con tre bimbi piccoli; Roberto Baggio, rapina nella sua villa durante Italia-Spagna: picchiato e sequestrato da sei banditi per 40 minuti. «Quanta paura».

Tentativo di effrazione, un’intera famiglia si rinchiude in una stanza: fermato un 40enne - Un uomo, in chiaro stato di alterazione psicofisica, stava provando a entrare in un’abitazione, scatenando anche il pianto a dirotto di tre bambi ... Da lecceprima.it

Tentativo di effrazione al garage della famiglia de Magistris - Nella notte tra sabato e domenica c’è stato un tentativo di effrazione al garage della famiglia del sindaco di ... Scrive corrieredelmezzogiorno.corriere.it