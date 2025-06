Tentata estorsione dopo gli spari al cantiere imprenditore casertano indagato | Pensa alla famiglia

Un nuovo inquietante capitolo si apre nella lotta contro la criminalità organizzata: tra gli indagati figura anche Nicola Diana, imprenditore di San Cipriano d’Aversa, coinvolto in un’inchiesta scaturita dall’operazione “Assedio” del 2013. La tensione si fa palpabile, e il timore che episodi di violenza possano mettere a rischio la sicurezza di famiglie e imprese è più forte che mai. È fondamentale restare vigilanti e chiedere giustizia, perché la legalità deve prevalere su ogni forma di intimidazione.

C'è anche un imprenditore di San Cipriano d'Aversa, Nicola Diana di 67 anni, tra gli indagati nell'ambito di un'inchiesta nata da una costola dell'operazione "Assedio" che nel 2013 portò a svelare gli affari della criminalità organizzata nella Capitale.

