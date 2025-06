Tenta di uccidere una guardia durante una rapina | 33enne arrestato dopo due anni di latitanza

Dopo due anni di latitanza, un 33enne albanese evaso nel 2018 durante una rapina con tentativo di omicidio di una guardia, è stato finalmente arrestato in Albania. L’indagine, durata quasi due anni, ha portato all’identificazione e cattura dell’uomo, che ora dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni. Questa vicenda dimostra come la giustizia non si ferma, ovunque essa sia chiamata a intervenire.

Al termine di un’indagine durata circa 2 anni, è stato arrestato in Albania un 33enne albanese, evaso nel 2018 dalla propria abitazione di San Cipriano d’Aversa in provincia di Caserta, in cui era sottoposto al regime cautelare degli arresti domiciliari, condannato in via definitiva a 8 anni e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Tenta di uccidere una guardia durante una rapina: 33enne arrestato dopo due anni di latitanza

In questa notizia si parla di: anni - arrestato - 33enne - tenta

Ruba il sushi al supermercato e tenta la fuga: 33enne arrestato dopo un inseguimento - Un gesto audace, ma destinato a finire male. La fuga rocambolesca di un 33enne catanese, sorpreso a ruba di sushi e formaggi, ha portato all’arresto dopo un inseguimento emozionante.

Tenta di rapinare un commerciante e distrugge le vetrate del banco espositivo, arrestato 33enne https://quicosenza.it/news/calabria/tenta-di-rapinare-un-commerciante-e-distrugge-le-vetrate-del-banco-espositivo-arrestato-33enne… via @quicosenza Vai su X

Due persone scomparse nel Vicentino Continuano le ricerche di Gianluca Stocchero, valdagnese di 55 anni scomparso da mercoledì scorso. Task force in azione anche per Stefano Pegoraro, 33 anni, di Arzignano, del quale non si hanno più notizie da lun Vai su Facebook

Tenta di uccidere una guardia durante una rapina: 33enne arrestato dopo due anni di latitanza; Tenta di imbarcarsi su un volo per Londra con un passaporto falso, 33 georgiano arrestato; Catania, 33enne georgiano tenta di imbarcarsi per Londra con un passaporto falso: arrestato.

Tenta di uccidere una guardia durante una rapina: 33enne arrestato dopo due anni di latitanza - Al termine di un’indagine durata circa 2 anni, è stato arrestato in Albania un 33enne albanese, evaso nel 2018 dalla propria abitazione di San Cipriano d’Aversa in provincia di Caserta, in cui era sot ... Riporta napolitoday.it

Condannato a 18 anni per traffico internazionale di droga, 33enne tenta fuga all'estero: arrestato. Aveva importato chili di cocaina dal Brasile - Era stato condannato a 18 anni per traffico internazionale di droga, ma l'uomo, un 33enne brasiliano, ha pensato di fuggire tentando ... Scrive msn.com