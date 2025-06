Tenta di imbarcarsi su un volo per Londra con un passaporto falso 33 georgiano arrestato

In un episodio che desta preoccupazione, la Polizia di Frontiera ha arrestato un uomo di 33 anni proveniente dalla Georgia, intento a partire per Londra con un passaporto falsificato. Questa vicenda si aggiunge a un'altra analoga avvenuta pochi giorni fa, evidenziando le crescenti sfide nel contrasto agli atti di frode e alla criminalità internazionale. La sicurezza ai nostri confini rimane una priorità imprescindibile, e queste azioni dimostrano quanto sia cruciale il lavoro di sorveglianza e prevenzione.

La polizia ha arrestato in aeroporto un cittadino georgiano di 33 anni che ha cercato di imbarcarsi per un volo diretto a Londra con un passaporto contraffatto. Si tratta del secondo caso riscontrato in pochissimi giorni dagli agenti della Polizia di Frontiera durante le consuete fasi dei.

