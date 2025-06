Tenta di imbarcarsi su un volo per Londra con un passaporto falso 33 georgiano arrestato

Un tentativo audace e rischioso: un cittadino georgiano di 33 anni è stato arrestato all'aeroporto mentre cercava di partire per Londra con un passaporto falsificato. Questo episodio, il secondo in pochi giorni, mette in luce le sfide delle autorità nel contrastare i tentativi di frode documentale. La nostra sicurezza si basa anche sull’attenzione costante degli agenti, pronti a intervenire per proteggere i viaggiatori e mantenere alta l’integrità delle frontiere.

La polizia ha arrestato in aeroporto un cittadino georgiano di 33 anni che ha cercato di imbarcarsi per un volo diretto a Londra con un passaporto contraffatto. Si tratta del secondo caso riscontrato in pochissimi giorni dagli agenti della Polizia di Frontiera durante le consuete fasi dei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Tenta di imbarcarsi su un volo per Londra con un passaporto falso, 33 georgiano arrestato

In questa notizia si parla di: imbarcarsi - volo - londra - passaporto

Tenta di imbarcarsi su un volo per Londra con un passaporto falso, 33 georgiano arrestato - In un episodio che desta preoccupazione, la Polizia di Frontiera ha arrestato un uomo di 33 anni proveniente dalla Georgia, intento a partire per Londra con un passaporto falsificato.

PRESENTA IN AEROPORTO UN PASSAPORTO FALSO, PASSEGGERO GEORGIANO ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO La Polizia di Stato ha arrestato un passeggero georgiano di 33 anni che ha cercato di imbarcarsi per un volo diretto a Londra con Vai su Facebook

Tenta di imbarcarsi su un volo per Londra con un passaporto falso, 33 georgiano arrestato https://ift.tt/4WZ5XpV https://ift.tt/OrKck4D Vai su X

Aeroporto di Catania, cerca di imbarcarsi per un volo a Londra con un passaporto falso: scoperto e arrestato; Tenta di imbarcarsi su un volo per Londra con un passaporto falso, 33 georgiano arrestato; Tenta di imbarcarsi su un volo per Londra con un passaporto falso, 33 georgiano arrestato.

Catania, 33enne georgiano tenta di imbarcarsi per Londra con un passaporto falso: arrestato - La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino georgiano di 33 anni all’aeroporto di Catania mentre tentava di imbarcarsi per Londra con un passaporto lettone contraffatto. corrieretneo.it scrive

Aeroporto di Catania, cerca di imbarcarsi per un volo a Londra con un passaporto falso: scoperto e arrestato - La Polizia di Stato ha arrestato un passeggero georgiano di 33 anni che ha cercato di imbarcarsi per un volo diretto a Londra con un passaporto contraffatto. Secondo ilsicilia.it