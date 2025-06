Tenta di farla finita a Matierno | salvato in extremis dalla Polizia

Una scena di grande tensione si è svolta a Matierno, dove un uomo di 54 anni ha tentato di farla finita, ma è stato salvato in extremis dagli agenti della Questura. Grazie all’intervento tempestivo degli equipaggi motociclisti in via Roberto Mazzetti, il dramma è stato sventato e la vita di un uomo è stata miracolosamente salvata. Un esempio di come la prontezza delle forze dell’ordine possa fare la differenza in situazioni di emergenza.

Dramma sventato, a Matierno: un uomo di 54 anni è stato salvato in extremis dagli agenti della Questura, intervenuti con l’equipaggio motociclisti in via Roberto Mazzetti, all’altezza del ponte che sovrasta il raccordo autostradale, su segnalazione dello stesso cittadino che, come riporta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Tenta di farla finita, a Matierno: salvato in extremis dalla Polizia

