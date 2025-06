Tensione a Monteciccardo Cittadino incalza sull’amianto | Il sindaco ha perso le staffe

Una serata di festa trasformata in scena di tensione a Monteciccardo, dove un cittadino ha sfidato il sindaco Andrea Biancani sull'annosa questione dell'amianto abbandonato. In un momento di confronto acceso durante l’"Antica Fiera di Sant’Eurosia", le parole si sono fatte accese, rivelando le preoccupazioni e le frustrazioni di una comunità che chiede risposte immediate. La vicenda evidenzia come le questioni ambientali possano emergere anche in contesti di festa, richiamando l’attenzione su un problema ancora irrisolto.

Tensione alla festa di Sant’Eurosia: lite tra un cittadino e il sindaco Biancani (nella foto con alcuni volontari) sul capannone con amianto. Sono stati momenti di tensione sabato sera a Monteciccardo, durante l’"Antica Fiera di Sant’Eurosia", quando un cittadino del posto ha affrontato il sindaco Andrea Biancani, accusandolo pubblicamente di inerzia sulla bonifica di un capannone con tetto in amianto, da anni in stato di abbandono in via Marconi. Secondo il residente, l’eternit si sta sgretolando da tempo, finendo anche nei giardini delle abitazioni vicine: "Basta un sopralluogo per rendersi conto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tensione a Monteciccardo. Cittadino incalza sull’amianto: "Il sindaco ha perso le staffe"

