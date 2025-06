Tennis Sonego vince all’esordio a Eastbourne

Lorenzo Sonego si presenta con forza e determinazione all’ATP 250 di Eastbourne, conquistando il suo esordio con vittoria convincente. Il tennista torinese ha dimostrato maturità e talento, superando l’ungherese Fabian Marozsan in un match caratterizzato da vento e sfide intense. La sua prestazione promette bene per il torneo: scopriamo come l’azzurro continuerà a brillare sui campi britannici.

Roma, 23 giu. (askanews) – Lorenzo Sonego vince e convince all’esordio all’Atp 250 di Eastbourne. Il torinese ha sconfitto l’ungherese Fabian Marozsan, n. 58 Atp, con lo score di 6-2, 6-4 in un’ora e 19 minuti. Una buona prestazione da parte di Sonego, abile a gestire le insidie dovute al forte vento. Lorenzo ha dominato il primo parziale (in cui Marozsan ha commesso 16 gratuiti con solo 2 vincenti), poi ha indirizzato il secondo set con un break in apertura. Un parziale in cui l’azzurro è salito sia per vincenti che rendimento al servizio. Alla seconda vittoria su quattro partite giocate finora sull’erba, Sonego sfiderà al 2° turno il francese Ugo Humbert, testa di serie n. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: sonego - vince - esordio - eastbourne

LIVE Sonego-Marozsan, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: esordio complicato contro l’ungherese - Benvenuti amici di OA Sport alla diretta live dell’atteso primo turno al torneo ATP 250 di Eastbourne 2025, l’ultima tappa prima di Wimbledon.

?EASTBOURNE: ESORDIO VINCENTE PER SONNY Una bella vittoria quella di Lorenzo Sonego all'Atp 250 di Eastbourne: l'azzurro batte Marozsan in due set per 6-2, 6-4. Al secondo turno ci sarà Humbert ad attenderlo. FORZA Supertennis Vai su Facebook

Tennis, Sonego vince all’esordio a Eastbourne; Atp Eastbourne, i risultati degli italiani: Sonego e Bellucci al 2° turno; Atp Eastbourne 2025, Sonego debutta con una vittoria contro Marozsan - LaPresse.

Tennis, Sonego vince all’esordio a Eastbourne - (askanews) – Lorenzo Sonego vince e convince all’esordio all’Atp 250 di Eastbourne. askanews.it scrive

Atp Eastbourne 2025, Sonego debutta con una vittoria contro Marozsan - Lorenzo Sonego ha battuto Fabian Marozsan all'esordio nel 'Lexus Eastbourne Open', torneo Atp 250 in corso su campi in erba, con il punteggio di 6- Come scrive msn.com