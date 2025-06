Tennis Sinner ancora numero 1 in classifica Atp

Jannik Sinner conferma il suo primato nel ranking ATP, resistendo alla crescente pressione di Carlos Alcaraz. Nonostante lo spagnolo abbia ridotto sensibilmente il gap grazie al titolo al Queen’s, il talento italiano mantiene saldo il primo posto, dimostrando continuità e determinazione. La sfida tra i due campioni si fa sempre più avvincente: segui le nostre dirette e i nostri approfondimenti per non perdere nemmeno un colpo di questa emozionante corsa al vertice.

Nonostante lo svangtaggio di Carlos Alcaraz si sia sensibilmente ridotto, dopo il titolo vinto al Queen's dallo spgnolo, Jannik Sinner resta davanti a tutti in classifica Atp. Con il titolo vinto al Queen's, Carlos Alcaraz ha ridotto a 1.130 punti la distanza da Jannik Sinner, sconfitto negli ottavi da Alexander Bublik a Halle, primo torneo da Parigi-Bercy 2023 in cui non sia arrivato almeno ai quarti.