Tennis classifica Wta | Paolini torna in quarta posizione

Jasmine Paolini, sempre prima tra le italiane, si riprende la quarta posizione nel ranking Wta, con 3 punti di vantaggio sulla cinese Zheng. Sul podio Sabalenka, Gauff e Pegula. Jasmine Paolini, prima tra le italiane, guadagna una posizione e si riprende la quarto gradino nel ranking Wta, con 3 punti di vantaggio sulla cinese Zheng appena scavalcata.