Tenetevi forte il termometro sfiorerà i 40 gradi nelle Marche | ecco quando e in quali zone

Tenetevi forte, Marche: l’ondata di caldo sta per mettere a dura prova le vostre giornate. Con temperature che si avvicineranno ai 40°C in molte zone, preparatevi a un’estate torrida e afosa. Scopriamo insieme quando e dove il termometro raggiungerà questi valori record, così da affrontare con consapevolezza e preparazione i prossimi giorni di ondata di calore.

ANCONA Preparatevi a sopportare caldo e afa, perché il termometro nei prossimi giorni è destinato a salire anche nelle Marche avvicinandosi addirittura ai 40° C nelle aree intere. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Tenetevi forte, il termometro sfiorerà i 40 gradi nelle Marche: ecco quando e in quali zone

In questa notizia si parla di: termometro - marche - tenetevi - forte

Vento forte oggi nelle Marche: danni e paura, albero caduto su auto a Pesaro - Oggi, le Marche sono state colpite da un forte vento di bora, creando non pochi disagi e danni. Un albero è caduto su un'auto a Pesaro, generando paura tra i cittadini.

Tenetevi forte, il termometro sfiorerà i 40 gradi nelle Marche: ecco quando e in quali zone; Tenetevi forte, il termometro sfiorerà i 40 gradi nelle Marche: ecco quando e in quali zone; Tenetevi forte, il termometro sfiorerà i 40 gradi nelle Marche: ecco quando e in quali zone.

Tenetevi forte, il termometro sfiorerà i 40 gradi nelle Marche: ecco quando e in quali zone - ANCONA Preparatevi a sopportare caldo e afa, perché il termometro nei prossimi giorni è destinato a salire anche nelle Marche avvicinandosi addirittura ai 40° C nelle aree ... Scrive corriereadriatico.it

Termometro su, nelle Marche 8° oltre le medie. Le previsioni: bel tempo e caldo per tutta la settimana - L’anticiclone di matrice azzorriana continua a proteggere le Marche e gran parte dell’Italia centrale ... Riporta corriereadriatico.it