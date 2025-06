Tenetevi forte il termometro sfiorerà i 40 gradi nelle Marche | ecco quando e in quali zone Il bollettino con le ondate di calore

Tenetevi forte: nelle Marche si avvicina un’ondata di calore che farà salire i termometri fino a sfiorare i 40°C. Preparatevi a giorni di afa intensa e temperature record, con zone particolarmente colpite. Ecco tutte le zone interessate dal bollettino meteo: scopri quando e dove il caldo torrido sarà protagonista, per vivere al meglio questa ondata di afa estiva.

ANCONA Preparatevi a sopportare caldo e afa, perché il termometro nei prossimi giorni è destinato a salire anche nelle Marche avvicinandosi addirittura ai 40° C nelle aree intere. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Tenetevi forte, il termometro sfiorerà i 40 gradi nelle Marche: ecco quando e in quali zone. Il bollettino con le ondate di calore

