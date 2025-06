Temptation Island Filippo Bisciglia ‘braccato’ dai fan | l’assurdo retroscena a pochi giorni dal debutto

L’attesa è finita: a pochi giorni dal debutto di Temptation Island, Filippo Bisciglia si trova al centro di un episodio inatteso, ‘braccato’ dai fan con un retroscena sorprendente. Con il suo sorriso smagliante e la professionalità di sempre, il conduttore si prepara a guidare questa nuova stagione ricca di emozioni forti e colpi di scena. Ma cosa si nasconde dietro questa curiosa situazione? Scopriamolo insieme!

Personaggi tv. – L'estate televisiva italiana ha la sua certezza: Temptation Island. Il reality delle tentazioni sta per tornare in prima serata su Canale 5, portando con sé il consueto carico di drammi di coppia, sospetti, gelosie e (imminenti) rotture. Un format rodato, che piace e che ogni anno fa discutere, divide, coinvolge.

