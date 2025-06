Temporali in arrivo ma il caldo africano non molla l’Italia!

L’Italia si prepara a vivere ancora giornate calde e soleggiate grazie all’anticiclone africano, che regna incontrastato sul continente. Solo un debole fronte atlantico porterà qualche rovescio al Nord tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno, ma il caldo intenso continuerà a farla da padrone. Resta quindi alta la voglia di godersi le bellezze estive, anche se un lieve cambiamento si fa strada sul nostro orizzonte meteorologico.

Roma - Un debole fronte atlantico porterà qualche rovescio al Nord, ma il dominio dell'anticiclone africano continuerà a garantire temperature elevate e sole ovunque. L'anticiclone africano si conferma protagonista assoluto sullo scenario meteo europeo, consolidando la propria presenza sull'Italia con giornate soleggiate e temperature roventi. Tuttavia, tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno, si assisterà a un lieve cedimento dell'alta pressione sul Nord, causato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica collegata a un minimo depressionario in risalita dalla Spagna verso la Francia. Il passaggio, piuttosto blando, porterà alcuni temporali localizzati, che interesseranno inizialmente l'arco alpino occidentale a partire da mercoledì sera, per poi espandersi, nella giornata di giovedì, verso le Prealpi centro-orientali.

