Tempo Reale porta nuovi suoni in città per Secret Florence 2025

Tempo Reale porta in città un’esperienza sonora innovativa per Secret Florence 2025: due progetti che trasformano l’ambiente urbano in un palcoscenico di suoni e emozioni. Tra un omaggio a Luciano Berio e un’installazione interattiva, questa decima edizione promette di coinvolgere il pubblico in un viaggio sensoriale tra memoria e sperimentazione. Preparatevi a scoprire come il suono può reinventare lo spazio e il modo di ascoltare la città.

Un omaggio a Luciano Berio e un'installazione sonora interattiva tra le proposte della decima edizione. In occasione di Secret Florence 2025, Tempo Reale presenta due progetti sonori che trasformano lo spazio urbano in un'esperienza d'ascolto unica, tra memoria musicale e sperimentazione.

